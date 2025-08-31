Шторм (фильм, 1999) смотреть онлайн

О фильме
Что, если погода станет оружием массового поражения? Фильм «Шторм» — научно-фантастический триллер с Мартином Шином о рискованных экспериментах с силами природы, вышедших из-под контроля.
Талантливый метеоролог Рон Янг присоединяется к засекреченному проекту по управлению погодой, не подозревая о его истинных целях. Генерал Робертс планирует использовать ураганы как климатическое оружие, но эксперимент идет не по плану. Созданный шторм угрожает уничтожить Лос-Анджелес, вынуждая героя вступить в противостояние с военными. Его борьба с генералом Робертсом, одержимым идеей климатического оружия, приводит к цепочке предательств и жертв, а научная миссия превращается в борьбу за выживание миллионов людей.
Смотреть «Шторм» можно как предупреждение об опасности игр с природными силами в погоне за военным превосходством. Фильм демонстрирует, как технологический прогресс без этических ограничений может привести к апокалиптическим последствиям.
Рейтинг
- ХДРежиссёр
Харрис
Дан
- ДМАктёр
Дэвид
Моусес
- РЭАктриса
Рене
Эстевез
- Актёр
Люк
Перри
- РНАктёр
Роберт
Нотт
- ДСАктёр
Дэвид
Седерхолм
- Актёр
Мартин
Шин
- ММАктёр
Марк
МакКлюр
- ГШАктёр
Гленн
Шэдикс
- АПАктриса
Александра
Пауэрс
- ЭБАктёр
Э.Э.
Белл
- ХДСценарист
Харрис
Дан
- ФДСценарист
Филлип
Дж. Рот
- КМПродюсер
Кристиан
МакИнтайр
- КОПродюсер
Кен
Оландт
- ДБПродюсер
Джеффри
Бич
- ДХХудожник
Дэвид
Хуанг
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван