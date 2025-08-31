Шторм (фильм, 1999) смотреть онлайн

Что, если погода станет оружием массового поражения? Фильм «Шторм» — научно-фантастический триллер с Мартином Шином о рискованных экспериментах с силами природы, вышедших из-под контроля.



Талантливый метеоролог Рон Янг присоединяется к засекреченному проекту по управлению погодой, не подозревая о его истинных целях. Генерал Робертс планирует использовать ураганы как климатическое оружие, но эксперимент идет не по плану. Созданный шторм угрожает уничтожить Лос-Анджелес, вынуждая героя вступить в противостояние с военными. Его борьба с генералом Робертсом, одержимым идеей климатического оружия, приводит к цепочке предательств и жертв, а научная миссия превращается в борьбу за выживание миллионов людей.



Смотреть «Шторм» можно как предупреждение об опасности игр с природными силами в погоне за военным превосходством. Фильм демонстрирует, как технологический прогресс без этических ограничений может привести к апокалиптическим последствиям.

