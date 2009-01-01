Шрам Сербии
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Шрам Сербии

Шрам Сербии (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

6.72009, Serbian Scars
Боевики, Триллеры93 мин18+

Сюжет

Драматические события разворачиваются вокруг бойца спец подразделения, который приезжает в Америку в поисках своего давно потерянного брата, не зная, что его брат обладает разрушительным оружием, разработанным их отцом много лет назад, которым хотят завладеть террористы.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шрам Сербии»

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