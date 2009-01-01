Шрам Сербии (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Драматические события разворачиваются вокруг бойца спец подразделения, который приезжает в Америку в поисках своего давно потерянного брата, не зная, что его брат обладает разрушительным оружием, разработанным их отцом много лет назад, которым хотят завладеть террористы.



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