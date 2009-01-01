Шрам Сербии (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
6.72009, Serbian Scars
Боевики, Триллеры93 мин18+
Сюжет
Драматические события разворачиваются вокруг бойца спец подразделения, который приезжает в Америку в поисках своего давно потерянного брата, не зная, что его брат обладает разрушительным оружием, разработанным их отцом много лет назад, которым хотят завладеть террористы.
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Информация
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.1 IMDb
- БХРежиссёр
Брент
Хафф
- ВРА�ктёр
Владимир
Райчич
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- Актёр
Марк
Дакаскос
- СЭАктёр
Стив
Эгнью
- ЯМАктриса
Яна
Милич
- СТАктёр
Сергей
Трифунович
- БМАктриса
Бильяна
Мишич
- ББАктриса
Бояна
Бранкович
- ДЛАктриса
Джордана
Лес
- ТПАктриса
Тияна
Племич
- ГМСценарис�т
Гари
М. Лампп
- ВРСценарист
Владимир
Райчич
- ПРПродюсер
Предраг
Райчич
- ВРПродюсер
Владимир
Райчич
- ДСПродюсер
Драган
Савич
- СТПродюсер
С.
Тодд Уайтакер
- ПСМонтажёр
Пит
Сепенюк
- ПРКомпозитор
Предраг
Райчич