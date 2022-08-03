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Шоу ужасов Рокки Хоррора

Шоу ужасов Рокки Хоррора (фильм, 1975) смотреть онлайн

1975, The Rocky Horror Picture Show
Мюзикл, Комедия95 мин18+

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О фильме

Отправившись в путешествие по Америке, молодожены Джаннет и Брэд останавливаются на ночлег в огромном старинном особняке эксцентричного доктора Фрэнк-н-Фуртера. С этого момента события вокруг них разворачиваются в бешеном темпе. Этот дом и все его обитатели существуют по своим особым законам. Здесь, под энергичную музыку, возможно все то, что неприемлемо в приличном обществе. И порой кажется, что все это происходит на какой-то другой планете, улететь с которой дано не каждому.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Фантастика
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шоу ужасов Рокки Хоррора»