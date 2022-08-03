Шоу ужасов Рокки Хоррора (фильм, 1975) смотреть онлайн
1975, The Rocky Horror Picture Show
Мюзикл, Комедия95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Отправившись в путешествие по Америке, молодожены Джаннет и Брэд останавливаются на ночлег в огромном старинном особняке эксцентричного доктора Фрэнк-н-Фуртера. С этого момента события вокруг них разворачиваются в бешеном темпе. Этот дом и все его обитатели существуют по своим особым законам. Здесь, под энергичную музыку, возможно все то, что неприемлемо в приличном обществе. И порой кажется, что все это происходит на какой-то другой планете, улететь с которой дано не каждому.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Мюзикл, Фантастика
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДШРежиссёр
Джим
Шармен
- Актёр
Тим
Карри
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- ББАктёр
Бэрри
Боствик
- РОАктёр
Ричард
О’Брайэн
- ПКАктриса
Патриция
Куинн
- НКАктриса
Нелл
Кэмпбелл
- ДААктёр
Джонатан
Адамс
- ПХАктёр
Питер
Хинвуд
- Актёр
Мит
Лоаф
- ЧГАктёр
Чарльз
Грей
- ДШСценарист
Джим
Шармен
- РОСценарист
Ричард
О’Брайэн
- МУПродюсер
Майкл
Уайт
- ЛАПродюсер
Лу
Адлер
- ДГПродюсер
Джон
Голдстоун
- ТЭХудожник
Терри
Эклэнд-Сноу
- СБХудожница
Сью
Блейн
- ГКМонтажёр
Грэм
Клиффорд
- ПСОператор
Питер
Сушицки