Отправившись в путешествие по Америке, молодожены Джаннет и Брэд останавливаются на ночлег в огромном старинном особняке эксцентричного доктора Фрэнк-н-Фуртера. С этого момента события вокруг них разворачиваются в бешеном темпе. Этот дом и все его обитатели существуют по своим особым законам. Здесь, под энергичную музыку, возможно все то, что неприемлемо в приличном обществе. И порой кажется, что все это происходит на какой-то другой планете, улететь с которой дано не каждому.

