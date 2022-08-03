Школа волшебства (фильм, 2021) смотреть онлайн

Итальянское фэнтези про юных волшебников с участием Моники Беллуччи. Паола с детства отличается неординарным мышлением, но пока не понимает, где и как применить свои таланты, ведь на дворе XVIII век. Кое-кто, однако, уже в курсе ее незаурядных задатков. Барон Де Мишелис жаждет безграничной власти. Единственное, что мешает ему – женщины с колдовскими способностями. Будущий диктатор не допустит, чтобы девочка исполнила свое предназначение и стала могущественной волшебницей. Однако мудрая ведьма Долорес разглядела скрытую в Паоле силу. Она готова поделиться с ней знаниями, которые помогут одолеть злобного Де Мишелиса.

