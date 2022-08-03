Школа волшебства
Wink
Детям
Школа волшебства

Школа волшебства (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.32021, La Befana vien di notte: Le origini
Фэнтези, Комедия116 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Итальянское фэнтези про юных волшебников с участием Моники Беллуччи. Паола с детства отличается неординарным мышлением, но пока не понимает, где и как применить свои таланты, ведь на дворе XVIII век. Кое-кто, однако, уже в курсе ее незаурядных задатков. Барон Де Мишелис жаждет безграничной власти. Единственное, что мешает ему – женщины с колдовскими способностями. Будущий диктатор не допустит, чтобы девочка исполнила свое предназначение и стала могущественной волшебницей. Однако мудрая ведьма Долорес разглядела скрытую в Паоле силу. Она готова поделиться с ней знаниями, которые помогут одолеть злобного Де Мишелиса.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Школа волшебства»