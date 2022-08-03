Школа волшебства (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.32021, La Befana vien di notte: Le origini
Фэнтези, Комедия116 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Итальянское фэнтези про юных волшебников с участием Моники Беллуччи. Паола с детства отличается неординарным мышлением, но пока не понимает, где и как применить свои таланты, ведь на дворе XVIII век. Кое-кто, однако, уже в курсе ее незаурядных задатков. Барон Де Мишелис жаждет безграничной власти. Единственное, что мешает ему – женщины с колдовскими способностями. Будущий диктатор не допустит, чтобы девочка исполнила свое предназначение и стала могущественной волшебницей. Однако мудрая ведьма Долорес разглядела скрытую в Паоле силу. Она готова поделиться с ней знаниями, которые помогут одолеть злобного Де Мишелиса.
СтранаИталия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ПРРежиссёр
Паола
Ранди
- ЗМАктриса
Зои
Массенти
- Актриса
Моника
Беллуччи
- Актёр
Фабио
Де Луиджи
- ФРАктёр
Франческо
Руссо
- КГАктёр
Коррадо
Гуццанти
- АААктёр
Алессандро
Абер
- НГАктёр
Никола
Гуальяноне
- ГЙАктриса
Гуя
Йело
- ДРАктриса
Джульетта
Ребеджьяни
- НГСценарист
Никола
Гуальяноне
- МСценарист
Менотти
- АОПродюсер
Андреа
Оккипинти
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ГГОператор
Герардо
Госси