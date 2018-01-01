Wink
Детям
Школа Монстров: Бу Йорк, Бу Йорк
Актёры и съёмочная группа фильма «Школа Монстров: Бу Йорк, Бу Йорк»

Режиссёры

Уильям Лау

William Lau
Режиссёр
Дэн Фрага

Dan Fraga
Режиссёр

Актёры

Карен Страссман

Karen Strassman
АктрисаCatty Noire
Салли Саффиоти

Salli Saffioti
АктрисаCleo de Nile / Clawdeen Wolf
Т.Дж. Смит

TJ Smith
АктёрPharaoh / Seth Ptolemy
Америка Янг

America Young
АктрисаToralei Stripe
Рэйчел Стэман

Rachel Staman
АктрисаMouscedes King
Лора Бэйли

Laura Bailey
АктрисаHeadless Headmistress Bloodgood / Elle Eedee / Lagoona Blue
Лорен Уайзман

Lauren Weisman
АктрисаLuna Mothews
Кейт Хиггинс

Kate Higgins
АктрисаFrankie Stein

Сценаристы

Мередит Дженнингс-Оффен

M.J. Offen
Сценарист

Продюсеры

Асаф Фипке

Asaph Fipke
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Екатерина Третьякова

Актриса дубляжа
Ольга Зверева

Актриса дубляжа
Николай Быстров

Актёр дубляжа
Алёна Созинова

Актриса дубляжа

Композиторы

Стивен Аргила

Steven Argila
Композитор