Школа Монстров: Бу Йорк, Бу Йорк (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.92015, Monster High: Boo York, Boo York
Мультфильм68 мин12+
О фильме
Об ученицах Монстр Хай узнают все и даже весь мир! Как только они прибудут в удивительный и красочный город Бу‐Йорк. Все кто проживают в этом городе готовятся к предстоящему празднику, с небес на город летит комета. На Бладвее будет проходить вечеринка и превосходное выступление монстресс.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
