Школа Эвер Афтер. Путь в Страну Чудес

Школа Эвер Афтер. Путь в Страну Чудес (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Ever After High: Way Too Wonderland
Мультфильм, Фэнтези106 мин12+

О фильме

Ученикам знаменитой школы для детей сказочных персонажей пришло время выйти за пределы школьного двора. В стране Червовой дамы бушует восстание. Дочь королевы, Лиззи Хартс собирает подруг и отправляется на помощь матери. Девчонки оказываются в эпицентре масштабного дворцового переворота.

Страна
США
Жанр
Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

