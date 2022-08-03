Школа Эвер Афтер. Путь в Страну Чудес (фильм, 2015) смотреть онлайн

Ученикам знаменитой школы для детей сказочных персонажей пришло время выйти за пределы школьного двора. В стране Червовой дамы бушует восстание. Дочь королевы, Лиззи Хартс собирает подруг и отправляется на помощь матери. Девчонки оказываются в эпицентре масштабного дворцового переворота.

