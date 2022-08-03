Школа Эвер Афтер. Путь в Страну Чудес (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Ever After High: Way Too Wonderland
Мультфильм, Фэнтези106 мин12+
О фильме
Ученикам знаменитой школы для детей сказочных персонажей пришло время выйти за пределы школьного двора. В стране Червовой дамы бушует восстание. Дочь королевы, Лиззи Хартс собирает подруг и отправляется на помощь матери. Девчонки оказываются в эпицентре масштабного дворцового переворота.
СтранаСША
ЖанрМультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэн
Фрага
- ОПРежиссёр
Оду
Паден
- РДАктёр
Робби
Дэймонд
- ДГАктриса
Джонкуил
Гуд
- КХАктриса
Кейт
Хиггинс
- МХАктриса
Мариев
Херингтон
- КСАктриса
Карен
Страссман
- ОПАктёр
Оду
Паден
- ММАктёр
Майкл
Монро
- ДМАктёр
Джоуси
Монтана МакКой
- ДМАктриса
Джули
Маддалена
- БДСценарист
Барт
Дженнет
- МДСценарист
Мередит
Дженнингс-Оффен
- ОПСценарист
Оду
Паден
- ВМПродюсер
Вера
Моралес
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- Актриса дубляжа
Ольга
Кузьмина
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова