Девочка покупает винтажную шкатулку на ярмарке в одном из соседних дворов. Поначалу родители не видят повода для беспокойства, но их младшая дочь становится все более одержима новой игрушкой. Они не подозревают, что в деревянной коробке живет злой дух, который творит страшные вещи со своими хозяевами...

