Шкатулка проклятия
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Шкатулка проклятия

Шкатулка проклятия (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.42012, The Possession
Ужасы, Детектив88 мин18+

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О фильме

Девочка покупает винтажную шкатулку на ярмарке в одном из соседних дворов. Поначалу родители не видят повода для беспокойства, но их младшая дочь становится все более одержима новой игрушкой. Они не подозревают, что в деревянной коробке живет злой дух, который творит страшные вещи со своими хозяевами...

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шкатулка проклятия»