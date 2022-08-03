Шкатулка проклятия (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.42012, The Possession
Ужасы, Детектив88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Девочка покупает винтажную шкатулку на ярмарке в одном из соседних дворов. Поначалу родители не видят повода для беспокойства, но их младшая дочь становится все более одержима новой игрушкой. Они не подозревают, что в деревянной коробке живет злой дух, который творит страшные вещи со своими хозяевами...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- УБРежиссёр
Уле
Борнедаль
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- НКАктриса
Наташа
Калис
- Актриса
Кира
Седжвик
- МДАктриса
Мэдисон
Девенпорт
- РЛАктёр
Роб
ЛаБелль
- МАктёр
Матисьяху
- ГШАктёр
Грант
Шоу
- НГАктёр
Нана
Гбивонио
- АХАктриса
Анна
Хэган
- БКАктриса
Бренда
Кричлоу
- ДССценарист
Джульетт
Сноуден
- СУСценарист
Стайлз
Уайт
- ЛГСценарист
Лесли
Горнштейн
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- ДЯПродюсер
Дж.Р.
Янг
- НБПродюсер
Николь
Браун
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- АВМонтажёр
Андрес
Виладсен
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- АСКомпозитор
Антон
Санко