Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мистический триллер о паре, которая, переехав в новый дом, встречается со злом, родившимся из расовых предрассудков. Ава и Майк — молодые супруги, после свадьбы переезжающие в новое жилище. К ним в гости сразу же заглядывает пожилая соседка миссис Дэвис, которая интересуется, не нужно ли ей вызвать полицию, поскольку она видела в доме темнокожего мужчину. Узнав, что это муж Авы, миссис Дэвис дарит ей причудливую шкатулку с ожерельем внутри. Женщина принимает подарок и примеряет украшение. Однако ожерелье оказывается непростое — Ава начинает слышать странные голоса, видеть то, чего не должно быть, а ее характер меняется к худшему.



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