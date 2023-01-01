Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мистический триллер о паре, которая, переехав в новый дом, встречается со злом, родившимся из расовых предрассудков. Ава и Майк — молодые супруги, после свадьбы переезжающие в новое жилище. К ним в гости сразу же заглядывает пожилая соседка миссис Дэвис, которая интересуется, не нужно ли ей вызвать полицию, поскольку она видела в доме темнокожего мужчину. Узнав, что это муж Авы, миссис Дэвис дарит ей причудливую шкатулку с ожерельем внутри. Женщина принимает подарок и примеряет украшение. Однако ожерелье оказывается непростое — Ава начинает слышать странные голоса, видеть то, чего не должно быть, а ее характер меняется к худшему.
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Информация
Рейтинг
- АУРежиссёр
Акорье
Уайт
- ОДАктриса
Оги
Дьюк
- АУАктёр
Акорье
Уайт
- СЭАктриса
Сандра
Эллис Лэфферти
- СХАктриса
Синди
Хоган
- КАктёр
Конфиданс
- ЗКАктриса
Зия
Кэрлок
- ДЭАктёр
Джо
Энтони Гордон
- ДФАктёр
Дариан
Фишер
- ГДАктриса
Грейси
Дэвис
- БДАктёр
Бэрри
Дж. Ретклифф
- ФССценарист
Фелипе
Сиснерос
- АУСценарист
Акорье
Уайт
- ЭОПродюсер
Энни
Остин
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ДКМонтажёр
Джастин
Клэр