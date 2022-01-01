7.02022, The Jack in the Box: Awakening
Ужасы89 мин18+
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Шкатулка дьявола: Пробуждение зла (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
В руки Ольги, смертельно больной коллекционерки антикварных игрушек, попадает загадочная коробка, в которой прячется злобный демон Джек. Он предлагает Ольге и ее паталогически привязанному к матери сыну Эдгару сделку: шесть невинных душ в обмен на избавление от болезни. Ольга и Эдгар начинают приносить в жертву демону прислугу, но горничная Эми оказывается не так проста.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ММАктёр
Мэтт
МакКлюр
- ДСАктёр
Джеймс
Суонтон
- МХАктриса
Молли
Хиндл
- НРАктриса
Никола
Райт
- МЛАктриса
Михаэла
Лонгден
- ДФАктёр
Джейсон
Фэррис
- ВМАктёр
Виктор
Меллорс
- ЭМАктриса
Эрина
Машате
- НЭАктёр
Николас
Энскомб
- МРАктёр
Мелвин
Роулинсон
- ДФПродюсер
Джофф
Фаулер
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- КБОператор
Кэмерон
Брайсон