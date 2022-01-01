Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
Wink
Фильмы
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
7.02022, The Jack in the Box: Awakening
Ужасы89 мин18+

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Шкатулка дьявола: Пробуждение зла (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

В руки Ольги, смертельно больной коллекционерки антикварных игрушек, попадает загадочная коробка, в которой прячется злобный демон Джек. Он предлагает Ольге и ее паталогически привязанному к матери сыну Эдгару сделку: шесть невинных душ в обмен на избавление от болезни. Ольга и Эдгар начинают приносить в жертву демону прислугу, но горничная Эми оказывается не так проста.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шкатулка дьявола: Пробуждение зла»

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