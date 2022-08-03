Ширли (фильм, 2020) смотреть онлайн

Ширли
Ширли
6.82020, Shirley
Триллер, Детектив102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Ширли Джексон – популярная писательница в жанре хоррор. Читатели обожают еe за невероятную достоверность персонажей. А главное – никто не понимает, как ей это удается. Ширли пытается работать над книгой о загадочно исчезнувшей девушке Паоле, но впадает в творческий кризис. Еe муж, литературный критик, приглашает к ним своего ассистента с молодой супругой. В ней-то Ширли и находит своe пропавшее вдохновение.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ширли»