Ширли (фильм, 2020) смотреть онлайн

Ширли Джексон – популярная писательница в жанре хоррор. Читатели обожают еe за невероятную достоверность персонажей. А главное – никто не понимает, как ей это удается. Ширли пытается работать над книгой о загадочно исчезнувшей девушке Паоле, но впадает в творческий кризис. Еe муж, литературный критик, приглашает к ним своего ассистента с молодой супругой. В ней-то Ширли и находит своe пропавшее вдохновение.

