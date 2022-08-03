Ширли (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Ширли Джексон – популярная писательница в жанре хоррор. Читатели обожают еe за невероятную достоверность персонажей. А главное – никто не понимает, как ей это удается. Ширли пытается работать над книгой о загадочно исчезнувшей девушке Паоле, но впадает в творческий кризис. Еe муж, литературный критик, приглашает к ним своего ассистента с молодой супругой. В ней-то Ширли и находит своe пропавшее вдохновение.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жозефин
Декер
- Актриса
Элизабет
Мосс
- ОЯАктриса
Одесса
Янг
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- ЛЛАктёр
Логан
Лерман
- ВПАктриса
Виктория
Педретти
- РВАктёр
Роберт
Вул
- ПОАктёр
Пол
О’Брайэн
- ОКАктриса
Орла
Кэссиди
- АМАктёр
Аллен
МакКалло
- СГСценарист
Сара
Габбинс
- СССценарист
Сьюзан
Скарф Меррелл
- СГПродюсер
Сара
Габбинс
- ДИПродюсер
Дэвид
Инохоса
- Продюсер
Элизабет
Мосс
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Зачиняев
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- РТХудожник
Роланд
Трафтон
- ДБМонтажёр
Дэвид
Баркер
- СБОператор
Стурла
Брандт Грёвлен
- ТКомпозитор
Тамар-Кали