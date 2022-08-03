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Шерлок: Безобразная невеста HD

Шерлок: Безобразная невеста HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, SHERLOCK: THE ABOMINABLE BRIDE
Детектив, Криминал89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Рождественский эпизод «Шерлок: Безобразная невеста» перенесeт героев Шерлока Холмса и Доктора Джона Ватсона в викторианский Лондон 1895 года.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шерлок: Безобразная невеста HD»