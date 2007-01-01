Wink
Фильмы
Шелк

Шелк (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Silk
Драмы, Мелодрамы103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

События фильма происходят в 19-м веке. Молодой француз Эрве Жанкур занимается контрабандой тутового шелкопряда. В Японии он знакомится с красивой девушкой из Европы, любовницей местного богача. Не имея возможности говорить на одном языке, они общаются с помощью писем.

Шелк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция, Канада
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шелк»

Всё