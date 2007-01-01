Шелк (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Silk
Драмы, Мелодрамы103 мин18+
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Сюжет
События фильма происходят в 19-м веке. Молодой француз Эрве Жанкур занимается контрабандой тутового шелкопряда. В Японии он знакомится с красивой девушкой из Европы, любовницей местного богача. Не имея возможности говорить на одном языке, они общаются с помощью писем.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Франсуа
Жирар
- Актёр
Майкл
Питт
- Актриса
Кира
Найтли
- КЯАктёр
Кодзи
Якусё
- Актёр
Альфред
Молина
- СААктриса
Сэи
Асина
- ТФАктёр
Тони
Фогель
- ТБАктёр
Тони
Берторелли
- КУАктёр
Кеннет
Уэлш
- МБАктриса
Марта
Барнс
- МГАктёр
Майкл
Голдинг
- Сценарист
Франсуа
Жирар
- МГСценарист
Майкл
Голдинг
- АБСценарист
Алессандро
Барикко
- НФПродюсер
Нив
Фичман
- ДППродюсер
Доменико
Прокаччи
- ККХудожница
Кадзуко
Куросава
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- РСКомпозитор
Рюити
Сакамото