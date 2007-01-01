Шелк (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

События фильма происходят в 19-м веке. Молодой француз Эрве Жанкур занимается контрабандой тутового шелкопряда. В Японии он знакомится с красивой девушкой из Европы, любовницей местного богача. Не имея возможности говорить на одном языке, они общаются с помощью писем.





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