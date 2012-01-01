Шеф (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой начинающий повар пытается изменить жизненный устой и предпочтения уже известного «звeздного» шеф-повара. Это упрямство и упорство делает из молодого человека настоящего короля кухни!



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