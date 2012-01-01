Шеф
Wink
Фильмы
Шеф
9.02012, Comme un chef
Драмы, Комедии81 мин12+

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Шеф (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой начинающий повар пытается изменить жизненный устой и предпочтения уже известного «звeздного» шеф-повара. Это упрямство и упорство делает из молодого человека настоящего короля кухни!

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Информация

Страна
Испания, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шеф»

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