Шеф (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Молодой начинающий повар пытается изменить жизненный устой и предпочтения уже известного «звeздного» шеф-повара. Это упрямство и упорство делает из молодого человека настоящего короля кухни!
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Даниэль
Коэн
- Актёр
Жан
Рено
- МЮАктёр
Микаэль
Юн
- РААктриса
Рафаэль
Агоге
- ЖБАктёр
Жюльен
Буасселье
- ССАктриса
Саломе
Стевенен
- ПВАктёр
Пьер
Вернье
- ССАктёр
Сантьяго
Сегура
- СЛАктёр
Серж
Ларивьер
- ЖКАктриса
Женевьев
Казиль
- ИДАктёр
Исса
Думбия
- ДКСценарист
Даниэль
Коэн
- ОДСценарист
Оливье
Даза
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- АБПродюсер
Адольфо
Бланко
- ЭЭПродюсер
Эдуардо
Эскудеро
- РФОператор
Робер
Фресс
- НПКомпозитор
Никола
Пьовани