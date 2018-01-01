Wink
Щенок и старая тапочка
Актёры и съёмочная группа фильма «Щенок и старая тапочка»

Режиссёры

Владимир Данилевич

Режиссёр

Актёры

Раиса Мухаметшина

Актрисаозвучка
Светлана Степченко

Актрисаозвучка
Борис Новиков

Актёрозвучка
Мария Виноградова

Актрисаозвучка
Всеволод Ларионов

Актёрозвучка

Сценаристы

Е. Абрамцева

Сценарист

Продюсеры

Григорий Хмара

Продюсер

Монтажёры

Галина Филатова

Монтажёр

Операторы

Владимир Сидоров

Оператор

Композиторы

Евгений Ботяров

Композитор