Детям
Щелкунчик
Актёры и съёмочная группа фильма «Щелкунчик»

Режиссёры

Борис Степанцев

Режиссёр

Сценаристы

Борис Ларин

Сценарист
Борис Степанцев

Сценарист
Эрнст Теодор Амадей Гофман

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Продюсер

Художники

Анатолий Савченко

Художник

Монтажёры

Изабелла Герасимова

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Пётр Чайковский

Композитор