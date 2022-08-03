Шарик-фонарик
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Детям
Шарик-фонарик

Шарик-фонарик (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

8.41980, Шарик-фонарик
Мультфильм, Для самых маленьких6 мин0+

О фильме

Однажды добродушный и очень ответственный маленький мальчик захотел помочь своей мамочке. Он решил сделать вместо нее уборку. Сначала малыш вытер пыль, подмел пол, а затем принялся стирать одежду. Все это время за ним хвостиком ходил любимый кот.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

6.1 КиноПоиск