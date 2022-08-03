Шарик-фонарик (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно
8.41980, Шарик-фонарик
Мультфильм, Для самых маленьких6 мин0+
О фильме
Однажды добродушный и очень ответственный маленький мальчик захотел помочь своей мамочке. Он решил сделать вместо нее уборку. Сначала малыш вытер пыль, подмел пол, а затем принялся стирать одежду. Все это время за ним хвостиком ходил любимый кот.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
6.1 КиноПоиск