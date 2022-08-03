Однажды добродушный и очень ответственный маленький мальчик захотел помочь своей мамочке. Он решил сделать вместо нее уборку. Сначала малыш вытер пыль, подмел пол, а затем принялся стирать одежду. Все это время за ним хвостиком ходил любимый кот.

