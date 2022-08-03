Шарада
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Шарада

Шарада (фильм, 1963) смотреть онлайн

8.61963, Charade
Триллер, Мелодрама108 мин18+

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О фильме

Очаровательная американка Регги Ламберт, подав на развод, уезжает на курорт, где знакомится с привлекательным незнакомцем Питером Джошуа. По возвращении в Париж ее ждет ужасная новость: ее муж убит при загадочных обстоятельствах, а все семейные сбережения были сняты с банковского счета и исчезли в неизвестном направлении.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шарада»