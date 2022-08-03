Шарада (фильм, 1963) смотреть онлайн
8.61963, Charade
Триллер, Мелодрама108 мин18+
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О фильме
Очаровательная американка Регги Ламберт, подав на развод, уезжает на курорт, где знакомится с привлекательным незнакомцем Питером Джошуа. По возвращении в Париж ее ждет ужасная новость: ее муж убит при загадочных обстоятельствах, а все семейные сбережения были сняты с банковского счета и исчезли в неизвестном направлении.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- СДРежиссёр
Стэнли
Донен
- КГАктёр
Кэри
Грант
- Актриса
Одри
Хепберн
- УМАктёр
Уолтер
Мэттау
- ДКАктёр
Джеймс
Коберн
- ДКАктёр
Джордж
Кеннеди
- ДМАктриса
Доминик
Мино
- НГАктёр
Нед
Глэсс
- ЖМАктёр
Жак
Марен
- ПБАктёр
Поль
Бонифас
- ТЧАктёр
Томас
Челимски
- ПССценарист
Питер
Стоун
- МБСценарист
Марк
Бем
- СДПродюсер
Стэнли
Донен
- ДХПродюсер
Джеймс
Х. Уэр
- ЖДХудожник
Жан
Д’Обонн
- ЮдХудожник
Юбер
де Живанши
- ДКМонтажёр
Джим
Кларк
- ЧЛОператор
Чарльз
Лэнг
- ГМКомпозитор
Генри
Манчини