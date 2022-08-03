Шарада (фильм, 1963) смотреть онлайн

Очаровательная американка Регги Ламберт, подав на развод, уезжает на курорт, где знакомится с привлекательным незнакомцем Питером Джошуа. По возвращении в Париж ее ждет ужасная новость: ее муж убит при загадочных обстоятельствах, а все семейные сбережения были сняты с банковского счета и исчезли в неизвестном направлении.

