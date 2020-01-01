Шалом, папик!
Wink
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Шалом, папик!
4.92020, Shiva Baby
Драмы, Комедии74 мин18+

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Шалом, папик! (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Дерзкая студентка Даниэль оказывается в экстремально неловкой ситуации, когда на еврейские поминки, где она находится с родителями и друзьями семьи, заявляется еe женатый папик. Чтобы сохранить свои тайны, Даниэль придeтся выкручиваться изо всех сил, балансируя на грани безумия и паники. Однако оказывается, что и еe более взрослому любовнику есть, что скрывать. Эти поминки они запомнят надолго.

Шалом, папик! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шалом, папик!»

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