Шалом, папик! (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Дерзкая студентка Даниэль оказывается в экстремально неловкой ситуации, когда на еврейские поминки, где она находится с родителями и друзьями семьи, заявляется еe женатый папик. Чтобы сохранить свои тайны, Даниэль �придeтся выкручиваться изо всех сил, балансируя на грани безумия и паники. Однако оказывается, что и еe более взрослому любовнику есть, что скрывать. Эти поминки они запомнят надолго.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эмма
Селигман
- РСАктриса
Рэйчел
Сеннотт
- ФМАктёр
Фред
Меламед
- ПДАктриса
Полли
Дрэйпер
- Актриса
Молли
Гордон
- ГБАктриса
Глайнис
Белл
- РГАктриса
Рита
Гарднер
- ДХАктриса
Джеки
Хоффман
- РБАктёр
Ричард
Брунд
- ЭССценарист
Эмма
Селигман
- КШПродюсер
Кэти
Шиллер
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- МРОператор
Мария
Руше