Шальные деньги: Стокгольмский нуар (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

После трех лет заключения Ю.В. получает первую «увольнительную», но обстоятельства складываются так, что вернуться за решетку он уже не может... Скрывающийся от правосудия чилиец Хорхе планирует мега-сделку с кокаином, которая должна обогатить его раз и на всегда, но жизнь вносит жестокие коррективы в его план...



Шальные деньги: Стокгольмский нуар смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.