Шальные деньги: Стокгольмский нуар (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.72012, Snabba cash II
Боевики, Драмы95 мин18+
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Сюжет
После трех лет заключения Ю.В. получает первую «увольнительную», но обстоятельства складываются так, что вернуться за решетку он уже не может... Скрывающийся от правосудия чилиец Хорхе планирует мега-сделку с кокаином, которая должна обогатить его раз и на всегда, но жизнь вносит жестокие коррективы в его план...
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Бабак
Наджафи
- Актёр
Юэль
Киннаман
- МВАктёр
Матиас
Варела
- ДМА�ктёр
Драгомир
Мрсич
- ФФАктёр
Фарес
Фарес
- ММАктриса
Мадлен
Мартин
- ДЧАктёр
Деян
Чукич
- ЮСАктёр
Юэль
Спира
- ЛХАктриса
Лиза
Хенни
- РМАктёр
Рикардо
Марселионо Аранеда Морено
- ЛСАктёр
Луис
Сифунтес
- ПБСценарист
Питер
Бирро
- Сценарист
Бабак
Наджафи
- ФВСценарист
Фредерик
Викстрем
- ФВПродюсер
Фредерик
Викстрем
- ЛХХудожница
Лиза
Хольмквист
- ЙЭКомпозитор
Йон
Экстранд