Шальные деньги: Стокгольмский нуар
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Шальные деньги: Стокгольмский нуар

Шальные деньги: Стокгольмский нуар (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.72012, Snabba cash II
Боевики, Драмы95 мин18+

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Сюжет

После трех лет заключения Ю.В. получает первую «увольнительную», но обстоятельства складываются так, что вернуться за решетку он уже не может... Скрывающийся от правосудия чилиец Хорхе планирует мега-сделку с кокаином, которая должна обогатить его раз и на всегда, но жизнь вносит жестокие коррективы в его план...

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Информация

Страна
Швеция
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шальные деньги: Стокгольмский нуар»

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