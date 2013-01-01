Шальные деньги: Роскошная жизнь
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Шальные деньги: Роскошная жизнь

Шальные деньги: Роскошная жизнь (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Snabba cash - Livet deluxe
Боевики, Криминал122 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Джей Ви теперь живет в изгнании, и он, как никогда, полон решимости узнать, что же произошло с его пропавшей сестрой Камиллой. Все следы приводят его к миру организованной преступности в Стокгольме. Хорхе собирается сыграть свой последний аккорд - осуществить самый большой грабеж в шведской истории, но во время сложных подготовлений он встречает женщину от своего прошлого, Надю.

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Информация

Страна
Швеция
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шальные деньги: Роскошная жизнь»

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