Шальные деньги: Роскошная жизнь (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Snabba cash - Livet deluxe
Боевики, Криминал122 мин18+
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Сюжет
Джей Ви теперь живет в изгнании, и он, как никогда, полон решимости узнать, что же произошло с его пропавшей сестрой Камиллой. Все следы приводят его к миру организованной преступности в Стокгольме. Хорхе собирается сыграть свой последний аккорд - осуществить самый большой грабеж в шведской истории, но во время сложных подготовлений он встречает женщину от своего прошлого, Надю.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЙЙРежиссёр
Йенс
Йонссон
- МВАктёр
Матиас
Варела
- Актёр
Юэль
Киннаман
- МВАктёр
Мартин
Вальстрём
- МБАктриса
Малин
Буска
- ДЧАктёр
Деян
Чукич
- ММАктриса
Мадлен
Мартин
- АПАктёр
Александр
Петрович
- МААктёр
Матс
Андерссон
- ПЛАктёр
Пабло
Леива Венгер
- ЙЙСценарист
Йенс
Йонссон
- ЙЛСценарист
Йенс
Лапидус
- ФВСценарист
Фредерик
Викстрем
- ФВПродюсер
Фредерик
Викстрем
- АЭОператор
Ашильд
Эдвардсен
- ЙЭКомпозитор
Йон
Экстранд