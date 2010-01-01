Шаг вперед 3D
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Шаг вперед 3D

Шаг вперед 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.32010, Step Up 3D
Драмы, Мелодрамы102 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Некоторые учатся танцевать, другие рождены для этого. Люк ищет танцоров для своей команды «Пираты». В конце концов, ему встречаются Лось, поступивший в Нью-Йоркский университет, и Натали, загадочная танцовщица, которая никогда не проигрывает. Смогут ли они превзойти лучших мировых танцоров?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шаг вперед 3D»

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