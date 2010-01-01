Шаг вперед 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.32010, Step Up 3D
Драмы, Мелодрамы102 мин12+
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Сюжет
Некоторые учатся танцевать, другие рождены для этого. Люк ищет танцоров для своей команды «Пираты». В конце концов, ему встречаются Лось, поступивший в Нью-Йоркский университет, и Натали, загадочная танцовщица, которая никогда не проигрывает. Смогут ли они превзойти лучших мировых танцоров?
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
М. Чу
- РМАктёр
Рик
Маламбри
- АСАктёр
Адам
Севани
- ШВАктриса
Шарни
Винсон
- ЭСАктриса
Элисон
Стоунер
- К«Актёр
Кит
«Ремеди» Сталлворт
- КЭАктриса
Кендра
Эндрюс
- СБАктёр
Стивен
Босс
- МЛАктёр
Мартин
Ломбард
- ФЛАктёр
Факундо
Ломбард
- ЭМСценарист
Эмили
Мейер
- ЭФПродюсер
Эрик
Фейг
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- Продюсер
Адам
Шенкман
- ПВПродюсер
Патрик
Вахсбергер
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЭБХудожница
Энни
Блум
- КиХудожник
Курт
и Барт
- РГХудожница
Реджина
Грейвз
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- КСОператор
Кен
Сенг
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири