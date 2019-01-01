Сезон дождей
Wink
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Сезон дождей
7.62019, Re dai yu
Мелодрама, Драма98 мин16+

Сезон дождей (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Лин преподает китайский в сингапурской старшей школе, где её предмет считается не слишком важным. Отношения с мужем ни к черту, брак разваливается из-за того, что Лин на протяжении многих лет так и не смогла зачать ребенка. Странная дружба с учеником помогает ей снова почувствовать себя женщиной.

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Страна
Сингапур, Тайвань, Китай
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 IMDb