Сезон дождей (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Лин преподает китайский в сингапурской старшей школе, где её предмет считается не слишком важным. Отношения с мужем ни к черту, брак разваливается из-за того, что Лин на протяжении многих лет так и не смогла зачать ребенка. Странная дружба с учеником помогает ей снова почувствовать себя женщиной.
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Рейтинг
6.8 IMDb
- ЭЧРежиссёр
Энтони
Чэнь
- ЕЯАктриса
Ео
Яннянн
- КЦАктёр
Ко
Цзяле
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- ЯШАктёр
Ян
Шибинь
- ЛНАктриса
Лина
Нг
- ЭЧСценарист
Энтони
Чэнь
- ЭЧПродюсер
Энтони
Чэнь
- СМПродюсер
Се
Мэн
- ХВПродюсер
Хуан
Вэньхун
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- АМАктёр дубляжа
Артем
Минин
- АИАктёр дубляжа
Артур
Иванов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова