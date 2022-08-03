Сэвиджи (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, The Savages
Драма, Комедия109 мин18+
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О фильме
Брат и сестра, Джон и Уэнди Сэвидж, росли, мечтая поскорее избавиться от оскорблений и грубостей со стороны своего отца, Ленни Сэвиджа. Но вот, много лет спустя, когда они уже живут своей самостоятельной жизнью родственное чувство обязывает их помочь ему...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ТДРежиссёр
Тамара
Дженкинс
- Актриса
Лора
Линни
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актёр
Филип
Боско
- ПФАктёр
Питер
Фридман
- Актёр
Дэвид
Зайас
- Актёр
Гбенга
Акиннагбе
- КСАктриса
Кэра
Сеймур
- ТПАктриса
Тони
Патано
- ГБАктёр
Гай
Бойд
- ДМАктриса
Дебра
Монк
- ТДСценарист
Тамара
Дженкинс
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- ТХПродюсер
Тед
Хоуп
- Продюсер
Энтони
Брегман
- СЭХудожница
Суттират
Энн Ларларб
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- КСХудожница
Кэрри
Стюарт
- БАМонтажёр
Брайан
А. Кейтс
- ВМОператор
В.
Мотт Хапфел III
- СТКомпозитор
Стефен
Траск