Сэвиджи
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Сэвиджи (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, The Savages
Драма, Комедия109 мин18+

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О фильме

Брат и сестра, Джон и Уэнди Сэвидж, росли, мечтая поскорее избавиться от оскорблений и грубостей со стороны своего отца, Ленни Сэвиджа. Но вот, много лет спустя, когда они уже живут своей самостоятельной жизнью родственное чувство обязывает их помочь ему...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сэвиджи»