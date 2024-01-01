Сестры на всю голову (фильм, 2024) смотреть онлайн

Две сестры, которые давно уже не общались лично, едут в Испанию, чтобы развеять там прах отца. Драмеди «Сестры на всю голову» — фильм о том, как важно понимать близких.



В детстве сестры Джульетта и Рианна были лучшими подругами, но взрослая жизнь все поменяла. Джульетта стала известным дизайнером, живет в Амстердаме в шикарной квартире и отправляет деньги на лечение отца. Рианна же осталась в Роттердаме, лично ухаживает за больным родителем, работает в закусочной и страдает в бесперспективных отношениях. Но вот однажды их отец умирает, и сестры решают выполнить его последнее желание и развеять прах в Испании. Однако Джульетта и Рианна стали такими разными, что на дух друг друга не переносят, поэтому вместе с ними едут лучшие подруги Пилар и Кайли. Впереди их ждет много приключений и жизненных уроков.



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