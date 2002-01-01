Сестры Магдалины (фильм, 2002) смотреть онлайн
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Сюжет
Приюты Магдалины в Ирландии содержались сестрами милосердия под покровительством католической церкви. Попадая сюда из семей или сиротских приютов, молодые девушки оказывались в условиях, близких тюремному заключению. Тяжелой работой в прачечных они должны были искупать свои грехи. Грехом, заслуживающим такого искупления, могло стать что угодно: материнство вне брака или слишком откровенная красота. Или столь же вызывающее уродство. Или глупость, или ум, или несчастье стать жертвой насилия и иметь неосторожность рассказать об этом. За эти грехи они бесплатно работали 364 дня в году, полуголодные, подвергаемые телесным наказаниям и унижениям. Их насиловали, и у них отнимали детей. Это заключение было бессрочным. Тысячи женщин провели жизнь и умерли здесь. Последний приют Магдалины в Ирландии закрылся в 1996 году. Этот фильм снят от лица четырех таких девушек, и действие его происходит в 60-е годы, время, которое ошибочно воспринимается некоторыми как эра окончательного женского освобождения
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Информация
СтранаВеликобритания, Ирландия
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Муллан
- ДМАктриса
Джеральдин
МакЮэн
- Актриса
Энн-Мэри
Дафф
- ННАктриса
Нора-Джейн
Нун
- ДДАктриса
Дороти
Даффи
- АУАктриса
Айлин
Уолш
- ММАктриса
Мэри
Мюррэй
- ФХАктриса
Фрэнсис
Хили
- ЭМАктриса
Эйтн
МакГиннесс
- ФМАктриса
Филлис
МакМэйхон
- Сценарист
Питер
Муллан
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- АОПродюсер
Андреа
Оккипинти
- КГХудожник
Кэролайн
Греббелл
- ТБХудожница
Триша
Биггар
- НУОператор
Найджел
Уиллоби
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг