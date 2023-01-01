Сериал (фильм, 1980) смотреть онлайн
1980, Serial
Комедия16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В центре внимания этого фильма - семья Холройд. Отец семейства не может оставаться равнодушным к тому, что его жена завела роман с кубинцем - парикмахером пуделей, а дочь стала членом религиозной секты. С этого начинаются все его неприятности.
Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- БПРежиссёр
Билл
Перски
- БМАктёр
Билл
Мэйси
- ММАктёр
Мартин
Мулл
- БРАктриса
Барбара
Роудс
- НТАктриса
Нита
Талбот
- СКАктриса
Сэлли
Келлермен
- ТСАктёр
Том
Смотерз
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- ПБАктёр
Питер
Бонерз
- ПБАктриса
Памела
Беллвуд
- Актриса
Тьюзди
Уэлд
- МЭСценарист
Майкл
Элиас
- СБПродюсер
Сидни
Бекерман
- УСХудожник
Уильям
Сэнделл
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин