Сериал
Wink
Фильмы
Сериал

Сериал (фильм, 1980) смотреть онлайн

1980, Serial
Комедия16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В центре внимания этого фильма - семья Холройд. Отец семейства не может оставаться равнодушным к тому, что его жена завела роман с кубинцем - парикмахером пуделей, а дочь стала членом религиозной секты. С этого начинаются все его неприятности.

Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг