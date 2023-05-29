Сердце воина
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Сердце воина

Сердце воина (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.02011, A Warrior's Heart
Драма, Спортивный94 мин18+

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О фильме

Индивидуалист и сорвиголова Конор Салливан не может смириться с гибелью отца во время сражения. Только попав в лагерь Лакросса под опеку старого друга отца, он начинает постигать главные жизненные ценности.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb