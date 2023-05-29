Сердце воина (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.02011, A Warrior's Heart
Драма, Спортивный94 мин18+
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О фильме
Индивидуалист и сорвиголова Конор Салливан не может смириться с гибелью отца во время сражения. Только попав в лагерь Лакросса под опеку старого друга отца, он начинает постигать главные жизненные ценности.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Боевик, Драма
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- АБАктёр
Адам
Бич
- РКАктёр
Ридж
Кэнайп
- УМАктёр
Уильям
Мапотер
- ЛМАктриса
Лорен
Минит
- КПАктёр
Крис
Поттер
- АХАктёр
Аарон
Хилл
- КРАктёр
Ксандер
Ритц
- ДБАктёр
Дэниэл
Буко
- МДСценарист
Мартин
Дюгар
- СИПродюсер
Стивен
Исток
- МДПродюсер
Мартин
Дюгар
- ДБХудожница
Джейми
Бон
- ЭГМонтажёр
Эллен
Голдвассер
- ТЛОператор
Томас
Л. Колэуэй
- АПКомпозитор
Алек
Пуро