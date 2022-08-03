Сердца бьются громко
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Сердца бьются громко

Сердца бьются громко (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Hearts Beat Loud
Драма, Музыка93 мин18+

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О фильме

Владелец магазинчика грампластинок в Бруклине Фрэнк Фишер в одиночку воспитывает дочь-подростка Саманту, забыв о мечте стать музыкантом. Когда Сэм готовится к отъезду в калифорнийский колледж, Фрэнк предлагает ей записать песню дуэтом. Неожиданно семейный трек становится интернет-хитом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Музыка
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb