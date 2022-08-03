Владелец магазинчика грампластинок в Бруклине Фрэнк Фишер в одиночку воспитывает дочь-подростка Саманту, забыв о мечте стать музыкантом. Когда Сэм готовится к отъезду в калифорнийский колледж, Фрэнк предлагает ей записать песню дуэтом. Неожиданно семейный трек становится интернет-хитом.

