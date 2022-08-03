Сердца бьются громко (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Hearts Beat Loud
Драма, Музыка93 мин18+
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О фильме
Владелец магазинчика грампластинок в Бруклине Фрэнк Фишер в одиночку воспитывает дочь-подростка Саманту, забыв о мечте стать музыкантом. Когда Сэм готовится к отъезду в калифорнийский колледж, Фрэнк предлагает ей записать песню дуэтом. Неожиданно семейный трек становится интернет-хитом.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- БХРежиссёр
Бретт
Хейли
- НОАктёр
Ник
Офферман
- ККАктриса
Кирси
Клемонс
- Актриса
Блайт
Даннер
- Актриса
Тони
Коллетт
- СЛАктриса
Саша
Лэйн
- Актёр
Тед
Дэнсон
- ДПАктёр
Джесси
Патч
- АРАктёр
Алекс
Резник
- ЛЛАктриса
Линда
Ли МакБрайд
- БХСценарист
Бретт
Хейли
- ЛЭПродюсер
Лэнс
Экорд
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернон
- ПБПродюсер
Пол
Бернон
- СБПродюсер
Сэм
Бисби
- ЭЛОператор
Эрик
Лин
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт