Сенна
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Сенна (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.12011, Senna
Документальный, Спортивный155 мин18+

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О фильме

Документальный фильм об одном из лучших гонщиков за всю историю Формулы 1, о великом спортсмене и человеке, который мог творить настоящие чудеса на гоночных трассах и оставаться при этом человеком с большой буквы. Это история о неповторимом «Волшебнике» — Айртоне Сенне.

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Спортивный, Документальный, Биография
Качество
SD
Время
155 мин / 02:35

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.4 IMDb