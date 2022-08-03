Сенна (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.12011, Senna
Документальный, Спортивный155 мин18+
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О фильме
Документальный фильм об одном из лучших гонщиков за всю историю Формулы 1, о великом спортсмене и человеке, который мог творить настоящие чудеса на гоночных трассах и оставаться при этом человеком с большой буквы. Это история о неповторимом «Волшебнике» — Айртоне Сенне.
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрСпортивный, Документальный, Биография
КачествоSD
Время155 мин / 02:35
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.4 IMDb