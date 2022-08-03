Документальный фильм об одном из лучших гонщиков за всю историю Формулы 1, о великом спортсмене и человеке, который мог творить настоящие чудеса на гоночных трассах и оставаться при этом человеком с большой буквы. Это история о неповторимом «Волшебнике» — Айртоне Сенне.

