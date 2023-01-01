Семейный портрет в интерьере (фильм, 1974) смотреть онлайн

Сюжет

1970-е годы. В своей роскошной квартире одиноко живет профессор, интеллектуал и ученый, отрешенный и огражденный от реального мира. Но его покой нарушается с появлением маркизы Бьянки Брумонти, которая снимает верхний этаж его палаццо для своего молодого любовника Конрада. Обитателями этой квартиры становятся также дочь маркизы Льетта и ее жених Стефано. Вынужденный примириться с новыми жильцами, профессор начинает новую жизнь, полную беспокойств и волнений.



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