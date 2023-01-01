Семейный портрет в интерьере (фильм, 1974) смотреть онлайн
1974, Gruppo di famiglia in un interno
Драмы, Мелодрамы116 мин18+
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Сюжет
1970-е годы. В своей роскошной квартире одиноко живет профессор, интеллектуал и ученый, отрешенный и огражденный от реального мира. Но его покой нарушается с появлением маркизы Бьянки Брумонти, которая снимает верхний этаж его палаццо для своего молодого любовника Конрада. Обитателями этой квартиры становятся также дочь маркизы Льетта и ее жених Стефано. Вынужденный примириться с новыми жильцами, профессор начинает новую жизнь, полную беспокойств и волнений.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЛВРежиссёр
Лукино
Висконти
- БЛАктёр
Берт
Ланкастер
- ХБАктёр
Хельмут
Бергер
- СМАктриса
Сильвана
Мангано
- КМАктриса
Клаудиа
Марсани
- СПАктёр
Стефано
Патрици
- ЭКАктриса
Эльвира
Кортезе
- ФЭАктёр
Филипп
Эрсен
- ГТАктёр
Ги
Трежан
- ЖЗАктёр
Жан-Пьер
Золя
- УРАктёр
Умберто
Рахо
- СЧСценарист
Сузо
Чекки Д’Амико
- ЛВСценарист
Лукино
Висконти
- ЭМСценарист
Энрико
Медиоли
- ДБПродюсер
Джованни
Бертолуччи
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дружников
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Прокофьев
- ТСАктриса дубляжа
Тамара
Сёмина
- ЕСАктриса дубляжа
Евгения
Сабельникова
- СЗАктёр дубляж�а
Станислав
Захаров
- РММонтажёр
Руджеро
Мастроянни
- ПДОператор
Паскуалино
Де Сантис
- ФМКомпозитор
Франко
Маннино