Семейный портрет в интерьере
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Семейный портрет в интерьере

Семейный портрет в интерьере (фильм, 1974) смотреть онлайн

1974, Gruppo di famiglia in un interno
Драмы, Мелодрамы116 мин18+

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Сюжет

1970-е годы. В своей роскошной квартире одиноко живет профессор, интеллектуал и ученый, отрешенный и огражденный от реального мира. Но его покой нарушается с появлением маркизы Бьянки Брумонти, которая снимает верхний этаж его палаццо для своего молодого любовника Конрада. Обитателями этой квартиры становятся также дочь маркизы Льетта и ее жених Стефано. Вынужденный примириться с новыми жильцами, профессор начинает новую жизнь, полную беспокойств и волнений.

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейный портрет в интерьере»

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