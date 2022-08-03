Семейка Джетсонов
Wink
Фильмы
Семейка Джетсонов

Семейка Джетсонов (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, Jetsons: The Movie
Мультфильм, Семейный78 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История о космических приключениях Джорджа Джетсона, которого назначили вице-президентом компании Спейсли Спрокетс, и отправили со своей семьей работать на орбитальный горнорудный астероид…

Страна
Филиппины, США, Китай, Тайвань
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Фантастика, Мультфильм
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейка Джетсонов»