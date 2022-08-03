Семейка Джетсонов (фильм, 1990) смотреть онлайн
1990, Jetsons: The Movie
Мультфильм, Семейный78 мин12+
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О фильме
История о космических приключениях Джорджа Джетсона, которого назначили вице-президентом компании Спейсли Спрокетс, и отправили со своей семьей работать на орбитальный горнорудный астероид…
СтранаФилиппины, США, Китай, Тайвань
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Фантастика, Мультфильм
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДБРежиссёр
Джозеф
Барбера
- УХРежиссёр
Уильям
Ханна
- ИТРежиссёр
Ивао
Такамото
- ДОАктёр
Джордж
О’Хенлон
- МБАктёр
Мэл
Бланк
- ПСАктриса
Пенни
Синглтон
- ТАктриса
Тиффани
- ПЛАктёр
Патрик
Л. Зиммерман
- ДМАктёр
Дон
Мессик
- ДВАктриса
Джин
Вандер Пул
- РШАктёр
Ронни
Шелл
- ПДАктриса
Патти
Дойч
- ДХАктриса
Дэна
Хилл
- ДМСценарист
Дэннис
Маркс
- ДБПродюсер
Джозеф
Барбера
- УХПродюсер
Уильям
Ханна
- БДПродюсер
Брюс
Д. Джонсон
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни