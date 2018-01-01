Wink
Детям
Сельма в городе призраков
Актёры и съёмочная группа фильма «Сельма в городе призраков»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сельма в городе призраков»

Режиссёры

Карлос Гутиеррез Медрано

Карлос Гутиеррез Медрано

Carlos Gutiérrez Medrano
Режиссёр

Актёры

Фернанда Кастильо

Фернанда Кастильо

Fernanda Castillo
АктрисаSalma
Алан Эстрада

Алан Эстрада

Alan Estrada
АктёрJorge
Карло Рота

Карло Рота

Carlo Rota
АктёрMorlett
Мемо Апонте

Мемо Апонте

Memo Aponte
АктёрPedro
Джуэлс Джазелль

Джуэлс Джазелль

Jewels Jaselle
АктрисаCarmen
Дино Андраде

Дино Андраде

Dino Andrade
АктёрJulian
Дани Арто

Дани Арто

Dani Artaud
АктёрLeft Eye Skeleton
Сюзана Баллестерос

Сюзана Баллестерос

Susana Ballesteros
АктрисаDona Sara
Диего Осорио

Диего Осорио

Diego Osorio
АктёрFernandez
Камила Амезкуа

Камила Амезкуа

Camila Amezcua
Актрисадополнительные голоса

Продюсеры

Карлос Гутиеррез Медрано

Карлос Гутиеррез Медрано

Carlos Gutiérrez Medrano
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Ермилова

Татьяна Ермилова

Актриса дубляжа
Глеб Глушенков

Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Яна Смирнова

Яна Смирнова

Актриса дубляжа