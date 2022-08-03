Сексуальная тварь
Wink
Фильмы
Сексуальная тварь

Сексуальная тварь (фильм, 2000) смотреть онлайн

6.52000, Sexy Beast
Триллер, Криминал84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Проведя почти всю жизнь за решeткой, гангстер Гэл Доув решил уйти на покой и вместе с любимой женой поселиться в Испании. Но однажды к нему явился незваный гость. Приятель Гэла, бритоголовый Дон Логан, намерен заставить его вернуться в Лондон, чтобы провернуть последнее, но очень крупное дело — настоящее «ограбление века».

Страна
США, Великобритания, Испания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb