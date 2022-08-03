Проведя почти всю жизнь за решeткой, гангстер Гэл Доув решил уйти на покой и вместе с любимой женой поселиться в Испании. Но однажды к нему явился незваный гость. Приятель Гэла, бритоголовый Дон Логан, намерен заставить его вернуться в Лондон, чтобы провернуть последнее, но очень крупное дело — настоящее «ограбление века».

