Сексуальная тварь (фильм, 2000) смотреть онлайн
6.52000, Sexy Beast
Триллер, Криминал84 мин18+
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О фильме
Проведя почти всю жизнь за решeткой, гангстер Гэл Доув решил уйти на покой и вместе с любимой женой поселиться в Испании. Но однажды к нему явился незваный гость. Приятель Гэла, бритоголовый Дон Логан, намерен заставить его вернуться в Лондон, чтобы провернуть последнее, но очень крупное дело — настоящее «ограбление века».
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДГРежиссёр
Джонатан
Глейзер
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Иэн
Макшейн
- АРАктриса
Аманда
Редман
- ДФАктёр
Джеймс
Фокс
- ДУАктриса
Джулианна
Уайт
- АМАктёр
Альваро
Монхе
- РААктёр
Роберт
Атико
- НдАктриса
Ниэвес
дель Амо Оруэт
- ЛМСценарист
Луис
Меллис
- Продюсер
Джереми
Томас
- МАПродюсер
Марк
Альбела
- ГБПродюсер
Геркулес
Беллвилл
- ДСМонтажёр
Джон
Скотт
- ССМонтажёр
Сэм
Снид
- РБКомпозитор
Роке
Баньос