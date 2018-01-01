Wink
Секс по обмену
Актёры и съёмочная группа фильма «Секс по обмену»

Актёры

Мартин Фриман

Martin Freeman
АктёрAlvin Finkel
Мэнди Мур

Mandy Moore
АктрисаEllie Finkel
Джонатан Силвермен

Jonathan Silverman
АктёрPeter
Мелисса Джордж

Melissa George
АктрисаJanet
Джерри Стиллер

Jerry Stiller
АктёрMr. Winters
Ангус Дейтон

Angus Deayton
Актёр
Дэйзи Бомонт

Daisy Beaumont
Актриса
Пол Чоудхри

Paul Chowdhry
АктёрHenry
Беверли Клейн

Beverley Klein
АктрисаMrs. Winters
Эдвард Экрут

Edward Akrout
АктёрAndrew

Продюсеры

Дипак Наяр

Deepak Nayar
Продюсер
Элис Доусон

Alice Dawson
Продюсер

Художники

Гарет Томас

Gareth Thomas
Художник

Монтажёры

Эдди Хэмилтон

Eddie Hamilton
Монтажёр

Операторы

Дирк Нель

Dirk Nel
Оператор

Композиторы

Марк Томас

Mark Thomas
Композитор