Секс по обмену
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Секс по обмену

Секс по обмену (фильм, 2010) смотреть онлайн

5.82010, Swinging with the Finkels
Мелодрама, Комедия81 мин18+

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О фильме

Алвин и Элли Финкелы девять лет в браке, и их чувства друг к другу находятся на грани угасания. Приятель рекомендует супругам освежить отношения свиданием с парой, готовой к обмену партнерами. Спасет ли семью Финкелов практика свободной любви, или это еще больше отдалит их друг от друга?

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.7 IMDb