Секс по обмену (фильм, 2010) смотреть онлайн
5.82010, Swinging with the Finkels
Мелодрама, Комедия81 мин18+
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О фильме
Алвин и Элли Финкелы девять лет в браке, и их чувства друг к другу находятся на грани угасания. Приятель рекомендует супругам освежить отношения свиданием с парой, готовой к обмену партнерами. Спасет ли семью Финкелов практика свободной любви, или это еще больше отдалит их друг от друга?
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актриса
Мэнди
Мур
- ДСАктёр
Джонатан
Силвермен
- МДАктриса
Мелисса
Джордж
- ДСАктёр
Джерри
Стиллер
- АДАктёр
Ангус
Дейтон
- ДБАктриса
Дэйзи
Бомонт
- ПЧАктёр
Пол
Чоудхри
- БКАктриса
Беверли
Клейн
- ЭЭАктёр
Эдвард
Экрут
- ДНПродюсер
Дипак
Наяр
- ЭДПродюсер
Элис
Доусон
- ГТХудожник
Гарет
Томас
- ЭХМонтажёр
Эдди
Хэмилтон
- ДНОператор
Дирк
Нель
- МТКомпозитор
Марк
Томас