Секс на завтрак
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Секс на завтрак

Секс на завтрак (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

5.82005, Sex and Breakfast
Драмы, Комедии78 мин18+

Сюжет

Две молодые пары, совсем незнакомые друг с другом, через какое-то время после начала интимных отношений понимают, что во время секса уже не испытывают тех острых ощущений и тех ярких эмоций, что были раньше. Обе пары мечтают вернуть утраченные чувства и встречаются на семинаре, который ведет знаменитый врач-сексолог. Пытаясь помочь молодым людям, врач предлагает им необычный рецепт - групповой секс.

По мнению специалиста, это должно помочь в отношениях, устранить дисгармонию, сделать их интимную жизнь ярче и острее. Молодые люди, немного поколебавшись, все-таки решаются последовать этому странному совету. Но что, если яркий, взрывной секс - не самое главное в семейной жизни?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb