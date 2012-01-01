Любовь и ничего лишнего
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Любовь и ничего лишнего

Любовь и ничего лишнего (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.12012, My Awkward Sexual Adventure
Мелодрама, Комедия93 мин18+

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О фильме

Чтобы вернуть свою неудовлетворенную бывшую девушку, консервативный бухгалтер Джордан Абрамс заручается поддержкой Юлии — раскованной экзотической танцовщицы, которая отправляет его на поиски сексуального опыта, что открывает перед ним мир стрип-клубов, чувственных массажных салонов, переодеваний в женскую одежду и садомазохизма.

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Страна
Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и ничего лишнего»