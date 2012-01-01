Любовь и ничего лишнего (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.12012, My Awkward Sexual Adventure
Мелодрама, Комедия93 мин18+
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О фильме
Чтобы вернуть свою неудовлетворенную бывшую девушку, консервативный бухгалтер Джордан Абрамс заручается поддержкой Юлии — раскованной экзотической танцовщицы, которая отправляет его на поиски сексуального опыта, что открывает перед ним мир стрип-клубов, чувственных массажных салонов, переодеваний в женскую одежду и садомазохизма.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ШГРежиссёр
Шон
Гэррити
- ДЧАктёр
Джонас
Черник
- Актриса
Эмили
Хэмпшир
- СМАктриса
Сара
Мэннинен
- ВСАктёр
Вик
Сахай
- ММАктриса
Мелисса
Мари Элиас
- МСАктриса
Марина
Стивенсон Керр
- МБАктёр
Майк
Белл
- АдАктриса
Андреа
дель Кампо
- ОЭАктриса
Онали
Эймс
- РААктёр
Рэнди
Апостл
- ДЧСценарист
Джонас
Черник
- МПСценарист
Маргарит
Пижотт
- ДЧПродюсер
Джонас
Черник
- ВФХудожница
Ванда
Фариан
- ДГМонтажёр
Джон
Гурдебеке
- ГСОператор
Гэвин
Смит
- ЭПКомпозитор
Эри
Познер