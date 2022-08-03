Секретные материалы Мстителей: Черная Вдова и Каратель (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Avengers Confidential: Black Widow & Punisher
Аниме, Мультфильм79 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Теперь убийца и шпионка должны работать вместе, чтобы предотвратить попадание информации не в те руки. На чашу весов положена судьба мира и Мстителей.
ЖанрМультфильм, Аниме
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- ББАктёр
Брайан
Блум
- ДБАктёр
Джон
Бентли
- ГДАктёр
Грант
Джордж
- КХАктёр
Кайл
Хеберт
- КУАктриса
Кари
Уолгрен
- ЭБАктёр
Эрик
Бауза
- ДБАктёр
Джейби
Бланк
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- ММАктёр
Мэттью
Мерсер
- МХСценарист
Мицутака
Хирота
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- МЛСценарист
Марджори
Лью
- МТПродюсер
Меган
Томас Браднер
- ТМПродюсер
Таро
Морисима
- ТТКомпозитор
Тэцуя
Такахаси