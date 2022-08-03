Секретарша (фильм, 2001) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Откровенная драма Стивена Шейнберга о девушке с мазохисткими наклонностями, которая заводит роман с начальником. В главной роли — Мэгги Джилленхол.
После выхода из психиатрической лечебницы скромница Ли Холлоуэй решает начать новую жизнь. Будучи неплохой машинисткой, она находит работу секретаря в юридической фирме. Ее босс, загадочный мистер Грэй, вскоре обращает внимание на особенности в поведении новой сотрудницы. Оказывается, Ли получает удовольствие, когда испытывает боль, и эта странность только подталкивает начальника и девушку начать отношения. Между ними возникает сильное влечение, которое приводит к ролевым играм с доминированием и подчинением.
О необычном служебном романе можно узнать в эротической драме «Секретарша». Фильм 2001 года доступен онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
