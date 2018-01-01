Wink
Детям
Сегодня в нашем городе
Актёры и съёмочная группа фильма «Сегодня в нашем городе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сегодня в нашем городе»

Режиссёры

Елена Федорова

Елена Федорова

Режиссёр

Актёры

Александр Филиппенко

Александр Филиппенко

Актёрчитает текст

Сценаристы

Эдуард Успенский

Эдуард Успенский

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Любовь Бутырина

Продюсер

Монтажёры

Галина Смирнова

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Наталия Михайлова

Наталия Михайлова

Оператор

Композиторы

Сергей Анашкин

Сергей Анашкин

Композитор
Гарик Сукачев

Гарик Сукачев

Композитор