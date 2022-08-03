Счастливый случай (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, It Could Happen to You
Драма, Комедия97 мин18+
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О фильме
Самая большая неудача в жизни полицейского Чарли Лэнга — это его жена, которая с утра до вечера может говорить и думать только о деньгах. У него самого их не хватает даже на чаевые очаровательной официантке. В кармане — только лотерейный билет, купленный по совету мудрой супруги.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Эндрю
Бергман
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Бриджит
Фонда
- Актриса
Рози
Перес
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- Актёр
Айзек
Хейз
- ВРАктёр
Виктор
Рохас
- СКАктёр
Сеймур
Кэссел
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ДФАктёр
Дж.Э.
Фримен
- РБАктёр
Ред
Баттонс
- Сценарист
Джейн
Андерсон
- Продюсер
Майк
Лобелл
- Продюсер
Гари
Эделсон
- Продюсер
Крэйг
Баумгартен
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- БММонтажёр
Бэрри
Малкин
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл