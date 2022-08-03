Самая большая неудача в жизни полицейского Чарли Лэнга — это его жена, которая с утра до вечера может говорить и думать только о деньгах. У него самого их не хватает даже на чаевые очаровательной официантке. В кармане — только лотерейный билет, купленный по совету мудрой супруги.

