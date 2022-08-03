Счастливый случай
Wink
Фильмы
Счастливый случай

Счастливый случай (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, It Could Happen to You
Драма, Комедия97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Самая большая неудача в жизни полицейского Чарли Лэнга — это его жена, которая с утра до вечера может говорить и думать только о деньгах. У него самого их не хватает даже на чаевые очаровательной официантке. В кармане — только лотерейный билет, купленный по совету мудрой супруги.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливый случай»