Крутой поворот (фильм, 2007) смотреть онлайн
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Сюжет
Сбиться с пути и найти новый в компании незнакомцев: роуд-муви с элементами драмы о патриотах на каникулах.
Служащие армии США получают долгожданный отпуск, только вот отправиться в него не могут: рейс отменили. Однако упорство берет верх, и трое из них решают взять напрокат автомобиль, чтобы все же добраться до Лас-Вегаса. Одна машина — и Колли, Ти Кей и Чивер вынуждены путешествовать вместе. Трое абсолютно незнакомых людей отправляются в путешествие со своими личными целями, которые по мере пути переплетаются, меняются и становятся общими планами. Герои еще не подозревают, что каникулы готовят им много сюрпризов.
Что предстоит узнать военным в отлучке и какое будущее ждет каждого из них или всех вместе? Рэйчел МакАдамс и Майкл Пенья в комедии «Крутой поворот» — фильм смотрите онлайн на портале Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Нил
Бёргер
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актёр
Майкл
Пенья
- МХАктриса
Молли
Хэйгэн
- МЛАктёр
Марк
Л. Янг
- ХПАктёр
Ховард
Платт
- АМАктриса
Арден
Майрин
- КГАктёр
Коберн
Госс
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- ДДАктриса
Дженнифер
Джоан Тейлор
- Сценарист
Нил
Бёргер
- ДУСценарист
Дирк
Уиттенборн
- Продюсер
Нил
Бёргер
- БКПродюсер
Брайан
Коппельман
- ДЛПродюсер
Дэвид
Левин
- Продюсер
Рик
Шварц
- ДГХудожница
Дженни
Геринг
- ДКОператор
Деклан
Куинн
- РККомпозитор
Рольф
Кент