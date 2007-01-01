Крутой поворот (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Сбиться с пути и найти новый в компании незнакомцев: роуд-муви с элементами драмы о патриотах на каникулах.



Служащие армии США получают долгожданный отпуск, только вот отправиться в него не могут: рейс отменили. Однако упорство берет верх, и трое из них решают взять напрокат автомобиль, чтобы все же добраться до Лас-Вегаса. Одна машина — и Колли, Ти Кей и Чивер вынуждены путешествовать вместе. Трое абсолютно незнакомых людей отправляются в путешествие со своими личными целями, которые по мере пути переплетаются, меняются и становятся общими планами. Герои еще не подозревают, что каникулы готовят им много сюрпризов.



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