Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливчик»
Актёры
АктёрGambler's Anonymous Moderator
Брэд УитерсенBrad Wietersen
АктёрAndrew
Джед РизJed Rees
АктёрMutuel Employee
Гай СанвидоGuy Sanvido
АктрисаMargaret
Сара ПоллиSarah Polley
АктёрDad
Питер МакнилPeter MacNeill
АктрисаMrs. Stanton
Полетт СинклерPaulette Sinclair
АктёрShane Bradley
Люк КирбиLuke Kirby
АктёрCasino Manager
Скотт ПомерScott Pomer
АктёрRobbie
Ноам ДженкинсNoam Jenkins
АктёрVittorio