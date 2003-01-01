Счастливчик (фильм, 2003) смотреть онлайн

Шейн Бредли абсолютно уверен в собственной фортуне. Свои слова и поступки он оправдывает исключительно этим магическим словом. Но когда в его жизни появляется девушка и их отношения не складываются, Шейн решает проверить свою удачу. Какой способ выбрать, чтобы удостовериться наверняка, что его Удача по-прежнему с ним? Конечно же, азартные игры. Но может ли помочь фортуна в любви?



Счастливчик смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.