Счастье быть одной
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Счастье быть одной

Счастье быть одной (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.92016, Assolo
Комедии, Мелодрамы94 мин18+

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Сюжет

В жизни Флавии было два не самых счастливых брака и безнадежные отношения с женатым мужчиной. Теперь она снова одна и пытается разобраться со своей патологической неуверенностью в себе, сделавшей ее зависимой от всех подряд: бывших мужей, двух сыновей, подруг и даже новых жен бывших мужей. С помощью очаровательного психотерапевта, докторессы Грюневальд, Флавиа пробует вновь обрести внутреннюю гармонию, проходя череду казусных ситуаций и неожиданных открытий.

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Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастье быть одной»

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