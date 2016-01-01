Счастье быть одной (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.92016, Assolo
Комедии, Мелодрамы94 мин18+
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Сюжет
В жизни Флавии было два не самых счастливых брака и безнадежные отношения с женатым мужчиной. Теперь она снова одна и пытается разобраться со своей патологической неуверенностью в себе, сделавшей ее зависимой от всех подряд: бывших мужей, двух сыновей, подруг и даже новых жен бывших мужей. С п�омощью очаровательного психотерапевта, докторессы Грюневальд, Флавиа пробует вновь обрести внутреннюю гармонию, проходя череду казусных ситуаций и неожиданных открытий.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЛМРежиссёр
Лаура
Моранте
- ЛМАктриса
Лаура
Моранте
- ПДАктриса
Пьера
Дельи Эспости
- Актёр
Франческо
Паннофино
- ДААктёр
Джиджио
Алберти
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- Актёр
Марко
Джаллини
- ЭГАктриса
Эмануэла
Гримальда
- ККАктриса
Каролина
Крешентини
- ДФАктриса
Донателла
Финокьяро
- АФАктриса
Анджела
Финоккьяро
- ДКСценарист
Даниэль
Костантини
- ЛМСценарист
Лаура
Моранте
- АКХудожница
Агата
Канниццаро
- ЭКМонтажёр
Эсмеральда
Калабрия
- НПКомпозитор
Никола
Пьовани