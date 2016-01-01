Счастье быть одной (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

В жизни Флавии было два не самых счастливых брака и безнадежные отношения с женатым мужчиной. Теперь она снова одна и пытается разобраться со своей патологической неуверенностью в себе, сделавшей ее зависимой от всех подряд: бывших мужей, двух сыновей, подруг и даже новых жен бывших мужей. С п�омощью очаровательного психотерапевта, докторессы Грюневальд, Флавиа пробует вновь обрести внутреннюю гармонию, проходя череду казусных ситуаций и неожиданных открытий.



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