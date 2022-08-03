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Сатисфакция

Сатисфакция (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Сатисфакция
Драма93 мин18+

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О фильме

Главный герой Александр, крупный бизнесмен и влиятельный человек в своем городе, после напряженного рабочего дня везет своего друга и помощника Дмитрия в ресторан. Но к удивлению Дмитрия, им придется провести время в компании молчаливых официантов и многочисленных бутылок. Когда дверь запирается изнутри, у двух героев на выяснение отношений остается целая ночь.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сатисфакция»