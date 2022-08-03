Сатисфакция (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Сатисфакция
Драма93 мин18+
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О фильме
Главный герой Александр, крупный бизнесмен и влиятельный человек в своем городе, после напряженного рабочего дня везет своего друга и помощника Дмитрия в ресторан. Но к удивлению Дмитрия, им придется провести время в компании молчаливых официантов и многочисленных бутылок. Когда дверь запирается изнутри, у двух героев на выяснение отношений остается целая ночь.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Анна
Матисон
- Актёр
Евгений
Гришковец
- Актёр
Денис
Бургазлиев
- ОМАктёр
Олег
Малышев
- ЕСАктёр
Евгений
Солонинкин
- ПЮАктёр
Павел
Южаков
- ММАктёр
Михаил
Мешакин
- АШАктриса
Анастасия
Шинкаренко
- АОАктёр
Алексей
Орлов
- АДАктриса
Анна
Дружинина
- РБАктёр
Родион
Бровкин
- Сценарист
Евгений
Гришковец
- Сценарист
Анна
Матисон
- ЮДСценарист
Юрий
Дорохин
- Продюсер
Евгений
Гришковец
- АОПродюсер
Александр
Орлов
- ИЮПродюсер
Ирина
Юткина
- ЮДПродюсер
Юрий
Дорохин
- АМХудожница
Анна
Мороз
- ОВХудожница
Ольга
Вершинина
- Монтажёр
Анна
Матисон
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- АЗОператор
Андрей
Закаблуковский
- МСКомпозитор
Максим
Сергеев
- БСКомпозитор
Борислав
Струлев