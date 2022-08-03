Главный герой Александр, крупный бизнесмен и влиятельный человек в своем городе, после напряженного рабочего дня везет своего друга и помощника Дмитрия в ресторан. Но к удивлению Дмитрия, им придется провести время в компании молчаливых официантов и многочисленных бутылок. Когда дверь запирается изнутри, у двух героев на выяснение отношений остается целая ночь.

