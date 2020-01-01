Саша ищет таланты
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Саша ищет таланты

Саша ищет таланты (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.32020, Саша ищет таланты
Комедии13 мин18+

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Сюжет

Короткометражный фильм, спродюсированный актрисой Александрой Бортич, которая также исполнила главную роль. В заброшенном здании на краю Ижевска встречаются двое. Молодая и циничная столичная блогерша Саша, которая снимает на видео неадекватных людей и фриков. И Михаил — скромный и добродушный мужчина средних лет, заявляющий, что он — брат Супермена.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск