Саша ищет таланты (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.32020, Саша ищет таланты
Комедии13 мин18+
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Сюжет
Короткометражный фильм, спродюсированный актрисой Александрой Бортич, которая также исполнила главную роль. В заброшенном здании на краю Ижевска встречаются двое. Молодая и циничная столичная блогерша Саша, которая снимает на видео неадекватных людей и фриков. И Михаил — скромный и добродушный мужчина средних лет, заявляющий, что он — брат Супермена.
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