Санта и компания (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна п�роблема – никто не признает в н ем самого главного в мире волшебника…



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