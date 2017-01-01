Санта и компания (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.82017, Santa & Cie
Комедии, Семейные96 мин12+
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Сюжет
Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна п�роблема – никто не признает в н ем самого главного в мире волшебника…
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb