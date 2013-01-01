Санджей и Крейг. Приукрашенные | Космическая гонка (мультфильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Главный герой — мальчик по имени Санджей. По натуре он весeлый, дружелюбный и доброжелательный, но рядом с ним нет настоящего друга, который смог бы разделять с ним моменты радости и веселья. Однажды, летним солнечным днeм он отправился в зоомагазин и взгляд его упал на большого зелeного змея, к�оторый находился за стеклом…



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