Санджей и Крейг. Приукрашенные | Космическая гонка (мультфильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Санджей и Крейг. Приукрашенные | Косми�ческая гонка
Мультфильмы22 мин6+
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Сюжет
Главный герой — мальчик по имени Санджей. По натуре он весeлый, дружелюбный и доброжелательный, но рядом с ним нет настоящего друга, который смог бы разделять с ним моменты радости и веселья. Однажды, летним солнечным днeм он отправился в зоомагазин и взгляд его упал на большого зелeного змея, к�оторый находился за стеклом…
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb
- РКРежиссёр
Райан
Крего
- МЛРежиссёр
Мэтт
Лэйзелл
- КХАктёр
Крис
Хардвик
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- Актриса
Линда
Карделлини
- МДАктёр
Мэтт
Джонс
- ННАктёр
Нолан
Норт
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- Актёр
Тони
Хейл
- НФАктриса
Ника
Футтерман
- КНАктёр
Кунал
Найяр
- ДХСценарист
Джей
Хауэлл
- ДССценарист
Джо
Стиллман
- УМПродюсер
Уилл
МакРобб
- ДХПродюсер
Джей
Хауэлл
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДХХудожник
Джей
Хауэлл
- ММКомпозитор
Мэтт
Махаффей